Spalletti: “Lautaro? Suo padre poteva danneggiarlo”

Nel nuovo libro autobiografico pubblicato da pochi giorni, “Il Paradiso esiste… ma quanta fatica”, Luciano Spalletti ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, tra questi, ha raccontato l’impatto avuto all’Inter con un giovanissimo Lautaro Martinez, inizialmente spesso relegato alla panchina al suo primo anno a Milano.

Eppure, stando alle parole di Spalletti, tra i due non vi furono mai attriti. L’unico momento di tensione si generò invece in seguito ad un tweet polemico del padre postato al termine di una sconfitta rimediata in casa del Tottenham e rimosso dopo circa mezz’ora: “Continua così e la tua buona sorte finirà”.

Un commento che non piacque a Spalletti, come fatto notare allo stesso Lautaro: “Non ebbi problemi con lui, ma li ebbi con suo padre quando si lasciò andare a un tweet molto ‘colorito’ nei miei confronti dopo una partita di Champions. Io non do peso a certe cose, ma spiegai a Lautaro che suo padre, attaccandomi pubblicamente, non si rendeva conto di danneggiare l’immagine e la carriera del figlio, oltre che lo spogliatoio”.