Inter sul gioiello del Liverpool: “Firma in estate”

Prosegue il lavoro dell’Inter sul mercato in vista della prossima estate con il doppio obiettivo di rinforzare e ringiovanire l’attuale organico. Tra i principali propositi fissati da Oaktree, infatti, c’è la forte volontà di abbassare l’età media di una delle rose in assoluto più ‘anziane’ di tutto il campionato italiano.

A prescindere da come finirà la stagione dei nerazzurri tra campionato e Champions League, dunque, l’Inter si muoverà in entrata con decisione, forte del maxi budget cui potrà fare affidamento grazie agli oltre 130 milioni in arrivo dai premi Uefa.

Tra gli obiettivi fissati dal club, come riportato da Team Talk, c’è anche il giovane talento del Liverpool, Jarell Quansah. Come riferito dal tabloid, l’Inter aveva già chiesto informazioni sul difensore lo scorso settembre e negli ultimi mesi non ha smesso di osservarlo. I nerazzurri “vorrebbero ingaggiarlo in estate” e di recente sono tornati alla carica.

La concorrenza sul classe 2003 sembra comunque essere elevata specialmente in Premier League con il Nottingham Forest in prima linea. Stando alle ultime indiscrezioni, la valutazione del cartellino di Quansah dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.