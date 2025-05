TRE rinforzi al Mondiale per Club: l’Inter sceglie il difensore

La finale di Champions League non sarà l’atto conclusivo della stagione dell’Inter, impegnata a giugno nel Mondiale per Club negli Stati Uniti. Una competizione, però, che sarà anche una porta sul futuro del club nerazzurro.

Infatti, l’obiettivo della dirigenza è quello di iniziare a costruire la rosa per la prossima annata fin da subito, con alcuni rinforzi che andranno ad aggiungersi al gruppo attuale già per la spedizione statunitense. In particolare, come riportato da Tuttosport, sono tre i nomi che faranno parte dell’Inter per il Mondiale per Club.

Il primo è Petar Sucic, promesso sposo nerazzurro, mentre l’altra trattativa vicina alla conclusione sembra essere quella per Luis Henrique del Marsiglia. Il terzo nome, invece, sarà un difensore centrale, con il quotidiano torinese che mette in prima fila il nome di Oumar Solet dell’Udinese, seguito da Koni De Winter del Genoa.