Probabili formazioni di Torino-Inter: turnover massiccio

Dopo l’impresa contro il Barcellona per l’Inter ora è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato dove c’è una lotta Scudetto che, pur essendo molto complicata, è ancora viva. Il prossimo impegno in Serie A della formazione nerazzurra sarà domenica 11 maggio alle ore 18 sul campo del Torino di Paolo Vanoli (qui le info su come seguire la gara in TV).

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sta riflettendo su un massiccio turnover in vista di questa sfida contro il Torino e potrebbe cambiare gran parte della squadra rispetto a quanto visto col Barcellona, come già capitato nella scorsa gara di Serie A, con il Verona. In dubbio il rientro di Pavard e anche del granata Ricci.

Di seguito le probabili formazioni di Torino-Inter: