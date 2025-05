Torino-Inter, formazioni UFFICIALI: Inzaghi fa 9 cambi

Tutto pronto allo Stadio Olimpico “Grande Torino”, per Torino-Inter, gara valida per la 36a giornata del campionato di Serie A, fondamentale per credere ancora nel sogno Scudetto. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma domenica 11 maggio alle 18.00, a pochi giorni dall’impresa in Champions League con il Barcellona.

Inzaghi sceglie la via del turnover totale e cambia ben nove giocatori rispetto alla sfida di martedì. Assenti Pavard, Mkhitaryan, Frattesi e Lautaro Martinez, gli unici confermati sono Bisseck e Bastoni. In attacco coppia inedita composta da Correa e Taremi

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Inter, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.