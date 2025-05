L’11 maggio 2025 è in programma Torino-Inter, gara valida per la 36a giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico “Grande Torino”, i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per mettere pressione al Napoli e continuare a sperare nello Scudetto.

A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Torino-Inter. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Torino-Inter: segui la 36a giornata Serie A

1′ | Fischia l’arbitro La Penna, inizia la partita!

1° TEMPO

Le formazioni ufficiali di Torino-Inter

TORINO (4-2-3-1): 32 Milinkovic-Savic; 21 Dembelé, 13 Maripan, 5 Masina, 34 Biraghi; 28 Ricci, 66 Gineitis; 20 Lazaro, 10 Vlasic, 11 Elmas; 18 Adams.

A disposizione: 1 Paleari, 17 Donnarumma, 4 Walukiewicz, 8 Ilic, 9 Sanabria, 22 Casadei, 23 Coco, 61 Tameze, 77 Linetty, 83 Perciun, 95 Cacciamani.

Allenatore: Paolo Vanoli.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 59 Zalewski, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 11 Correa.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco, 48 Re Cecconi, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 56 Spinaccé.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: FEDERICO LA PENNA.

Assistenti: Lo Cicero e Cecconi.

Quarto ufficiale: Bonacina.

VAR: Valerio Marini.

Assistente VAR: Abisso.

SQUALIFICATI

Torino: –

Inter: –

DIFFIDATI

Torino: Ilic

Inter: Asllani, Inzaghi (allenatore), Pavard