Pagelle live Torino-Inter: voti e giudizi

Dopo l’impresa in Champions League con il Barcellona, l’Inter torna in campo in campionato per provare a coltivare ancora le speranze Scudetto. Allo Stadio Olimpico “Grande Torino”, i nerazzurri affrontano il Torino, nella 36a giornata di Serie A, con l’obiettivo di vincere per provare a mettere pressione al Napoli.

Di seguito le pagelle in diretta di Passione Inter.

Pagelle Torino-Inter: migliori e peggiori in campo

JOSEP MARTINEZ 6

BISSECK 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6

DARMIAN 6

ZALEWSKI 6

ASLLANI 6

ZIELINSKI 6

CARLOS AUGUSTO 6

CORREA 6

TAREMI 6

INZAGHI 6

Torino-Inter, il tabellino

TORINO (4-2-3-1): 32 Milinkovic-Savic; 21 Dembelé, 13 Maripan, 5 Masina, 34 Biraghi; 28 Ricci, 66 Gineitis; 20 Lazaro, 10 Vlasic, 11 Elmas; 18 Adams.

A disposizione: 1 Paleari, 17 Donnarumma, 4 Walukiewicz, 8 Ilic, 9 Sanabria, 22 Casadei, 23 Coco, 61 Tameze, 77 Linetty, 83 Perciun, 95 Cacciamani.

Allenatore: Paolo Vanoli.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 59 Zalewski, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 11 Correa.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco, 48 Re Cecconi, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 56 Spinaccé.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: La Penna.