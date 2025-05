Inzaghi ANNUNCIA il nuovo modulo dell’Inter

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky Sport per commentare l’imminente sfida Torino-Inter, valida per la 33a giornata di Serie A e fondamentale per i nerazzurri nella lotta Scudetto.

Torino-Inter, le parole di Simone Inzaghi

SKY SPORT

“Siamo molto soddisfatti per quello fatto con il Barcellona, per aver regalato alla nostra gente un’emozione del genere. Dobbiamo fare l’ultimo passo, ma partite come quelle di martedì sono bellissime”.

“Sappiamo che lo Scudetto non è nelle nostre mani, ma faremo di tutto. Oggi abbiamo dovuto lasciare a casa giocatori con problemi importanti, mentre altri qua non potevano giocare tutta la partita, ma sono sicuro che faremo un’ottima partita”.

“Zalewski mezz’ala? Si alzerà, giocherà vicino a Taremi. Con Correa, è un giocatore di assoluta qualità e farà una grande partita. 3-4-3? Può essere, in certi momenti farà pure la mezz’ala. Abbiamo i nostri principi e sapevamo che in quella zona del campo non avevamo altri giocatori che potessero partire dall’inizio”.

DAZN

“Difficile tornare a pensare al campionato? Sappiamo cosa abbiamo fatto martedì, oggi abbiamo qualche problematica, però sono sicuro che faremo un’ottima gara, contro una squadra che non perde da 7 partite in casa ed è molto organizzata”.

“Ho la fortuna di una società e di giocatori forti. Siamo riusciti a fare questo percorso in 4 anni e dobbiamo continuare. Il campionato non è più nelle nostre mani, ma cercheremo di fare il massimo in queste 3 partite”.