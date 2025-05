Torino-Inter SOSPESA: cosa sta succedendo

Attimi di paura allo Stadio Olimpico “Grande Torino”, con Torino-Inter sospesa nel primo tempo, dopo nemmeno 2 minuti, per via di un problema occorso a un tifoso nella curva granata. L’incidente è stato segnalato da diversi giocatori in area per un calcio d’angolo.

Il sostenitore granata è caduto dalle gradinate ed è stato prontamente soccorso dai medici presenti allo stadio. Secondo le prime indiscrezioni, il tifoso sarebbe ora cosciente, e per questo motivo la gara è ripresa al 6′. In caso contrario, La Penna non avrebbe fatto ripartire il match.