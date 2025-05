Ex preparatore Sommer: “ECCO in cosa è migliorato all’Inter”

Quella in corso si può già considerare con ogni probabilità come la miglior stagione della carriera di Yann Sommer. Il portiere svizzero, approdato a Milano nell’estate del 2023 per rimpiazzare la pesante eredità lasciata da Onana e Handanovic, non solo ha superato ogni aspettativa legata al suo arrivo, ma è riuscito anche a far meglio dei suoi predecessori.

Un portiere di grande personalità, anche se caratterialmente diverso sia da Onana che da Handanovic. Un calciatore dotato di grande umiltà che è incredibilmente riuscito a migliorarsi in questi ultimi due anni, raggiungendo un livello altissimo. Tanti meriti, oltre che al suo duro lavoro in campo, vengono attribuiti anche a Gianluca Spinelli, preparatore dei portieri dell’Inter e vero specialista di questo settore.

A conferma di tutto questo, sulle pagine del Corriere della Sera l’ex preparatore di Sommer nella Nazionale Svizzera, Patrick Foletti, ha spiegato: “All’Inter Yann è cresciuto ancora livello di personalità, ci ha messo in più ‘l’italianità’, con un impatto più forte sulla difesa. Le due semifinali sono state un inno alla preparazione di un portiere, c’è dietro un lavoro micidiale. Spinelli ha preso tutto quello che Sommer aveva di buono e gli ha dato nuovi stimoli, lavorando sulle posture, sugli spostamenti. E i risultati si vedono”.