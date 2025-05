Romano: le squadre in corsa per Tah, la posizione dell’Inter

Si avvicina la sessione estiva di mercato e l’Inter come tante altre società in giro per l’Europa sta programmando le prime mosse e i primi rinforzi anche per arrivare già pronta al Mondiale per Club che si terrà a giugno e luglio. Tra i molti nomi seguiti dal club nerazzurro c’è anche quello di Jonathan Tah.

Il difensore tedesco sarà un osservato speciale in questi mesi estivi perché essendo in scadenza di contratto il mese prossimo con il Bayer Leverkusen, ha attirato su di sé l’interesse di molte squadre. Tra queste c’è anche l’Inter che da tempo ha segnato il suo nome nella lista obiettivi e aveva tentato qualche contatto.

Tuttavia, come riporta Fabrizio Romano adesso i nerazzurri sono finiti in secondo piano per Tah. In questo momento le squadre più vicine al difensore tedesco sono il Barcellona e soprattutto il Bayern Monaco che già da aprile ha ripreso dei contatti molto concreti con l’entourage del giocatore per anticipare la concorrenza.