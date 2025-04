Novità sull’infortunio di Musiala: la scelta per le due sfide all’Inter

L’enorme emergenza infortuni in casa Bayern Monaco continua ad andare avanti e i tifosi tedeschi sono molto preoccupati visto che nelle prossime settimane si giocano delle partite decisive sia per la vittoria del titolo in Bundesliga che due sfide da dentro o fuori in Champions League contro l’Inter. L’ultimo allarme riguarda uno dei migliori della rosa, Jamal Musiala.

Il trequartista tedesco è uno dei giocatori di maggior talento dell’intera squadra e anche uno dei migliori giovani a livello europeo. Tuttavia, nella partita giocata ieri sera sul campo dell’Augsburg, il Bayern Monaco ha dovuto fare i conti con l’infortunio del trequartista classe 2003 che ha fin da subito destato grande ansia visto l’impegno di martedì contro l’Inter.

Secondo quanto riferito da Sky Sport DE, le notizie per il Bayern Monaco e i suoi tifosi non sono affatto rassicuranti. L’infortunio muscolare di Jamal Musiala pare infatti più serio del previsto e dovrà stare fermo almeno 8 settimane, probabilmente quindi terminando la stagione e per forza di cose saltando entrambe le partite con l’Inter in Champions League.