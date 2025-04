Allarme Kane nel Bayern Monaco: l’annuncio ufficiale

La scorsa notte, in occasione del successo del Bayern Monaco in trasferta sull’Augusta in Bundesliga, a preoccupare Vincent Kompany non è stato solamente l’infortunio muscolare di Jamal Musiala. Il tecnico belga, infatti, rimane in forte apprensione anche per via delle condizioni non ottimali con cui Harry Kane ha lasciato il terreno di gioco.

L’attaccante inglese ha riportato un problema alla caviglia destra, come certificato dalla vistosa fasciatura con cui si è presentato in zona mista al termine dell’incontro e che ha preoccupato i tifosi tedeschi. Lo stesso centravanti ha però cercato di rassicurare i suoi tifosi in vista di Bayern Monaco-Inter di martedì 8 aprile, senza però alcuna certezza.

In attesa di esami approfonditi che valuteranno l’entità del fastidio alla caviglia, Kane si è rivolto con queste parole ai sostenitori del Bayern: “Speriamo che non sia troppo grave, incrociamo le dita”.