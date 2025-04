Erede di Calhanoglu all’Inter: “E’ molto probabile”

I prossimi due mesi di stagione saranno cruciali non solo per l’Inter, ma anche per il futuro di alcuni suoi calciatori. In molti si giocheranno il futuro nel club nerazzurro e dovranno dimostrare di essere all’altezza di questi colori anche per le prossime stagioni.

Tra questi, ad esempio, chi si gioca tantissimo è Kristjan Asllani, costantemente sotto esame quando viene schierato in campo da Simone Inzaghi. Con un calendario fittissimo e a fronte dei numerosi infortuni, il centrocampista albanese ne avrà diverse di opportunità per dimostrare realmente il suo valore.

Qualora non dovesse però convincere i dirigenti, ecco che in estate potrebbe finire sul mercato. Al suo posto, già individuato come perfetto erede di Hakan Calhanoglu, in cima alle preferenze dell’Inter rimane il profilo di Samuele Ricci, in uscita dal Torino.

Il centrocampista italiano ha parecchie richieste in Serie A, tra cui quella insistente del Milan pronto a duellare con i nerazzurri. A tal proposito, Tuttosport ha rivelato questa mattina che la cessione di Ricci da parte del Torino per l’estate è “molto probabile”. Serviranno però delle offerte come sempre molto elevate per raggiungere il valore del cartellino e convincere Urbano Cairo a lasciarlo andare.