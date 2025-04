Offerta per il BOMBER dalla Serie A: apertura Inter

Sarà un’estate particolarmente movimentata in casa Inter sul mercato non solo per quanto riguarda le entrate. In uscita, ad esempio, il club nerazzurro perderà un paio di pedine del reparto avanzato come Arnautovic e Correa per la scadenza dei rispettivi contratti. Riflessioni approfondite, inoltre, verranno anche avanzate sul fronte Mehdi Taremi.

Un altro attaccante in uscita, ma sul quale l’Inter punta non poco in vista del futuro, è Francesco Pio Esposito. Il bomber che ha già messo a segno 14 reti in Serie B nel prestito allo Spezia, ha diverse richieste dalla Serie A, tra cui quella molto forte del Torino. Il pressing dei granata è destinato ad intensificarsi nelle prossime settimane, nonostante l’Inter abbia già posto delle condizioni.

Da parte del club nerazzurro, come ribadito da Tuttosport, c’è l’intenzione ad aprire ad una trattativa per la partenza di Pio Esposito. La cessione, però, dovrà avvenire con la formula del prestito secco, senza alcuna opzione per il riscatto. Sarà sulla concessione del diritto che si giocherà la partita tra i due club, con il Torino già consapevole di non poter convincere i nerazzurri a cedere il classe 2005 a titolo definitivo.