Taremi-Inter, la SCELTA sul futuro: cosa succede se parte

Nel momento più delicato della stagione, Mehdi Taremi sarebbe servito eccome a Simone Inzaghi. L’attaccante iraniano, però, è tornato dagli impegni con la sua Nazionale con un infortunio che lo rende attualmente indisponibile.

Come rivelato in esclusiva a Passione Inter da Hatam Shiralizadeh, l’ex Porto convive con la pubalgia da inizio stagione e per questa ragione non ha trovato ancora grande continuità in maglia nerazzurra. Lo stesso giornalista iraniano ha riportato questa mattina un importante aggiornamento che riguarda il futuro di Taremi all’Inter.

Questa l’indiscrezione sul centravanti: “Mehdi Taremi vuole restare all’Inter e la sua priorità è giocare sotto la guida di Simone Inzaghi, che ha fiducia in lui. Tuttavia, se l’attaccante iraniano dovesse essere costretto a lasciare la squadra in estate, in prestito o in via definitiva, cercherà di unirsi a un altro club in Serie A”.