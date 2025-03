ESCLUSIVA – Shiralizadeh: “Taremi un eroe in Iran. Futuro all’Inter? E’ un combattente”

Grande protagonista di questa sosta per le Nazionali, Mehdi Taremi quest’oggi tornerà ad Appiano Gentile con una spinta tutta nuova. L’attaccante è infatti reduce dalla strepitosa doppietta messa a segno contro l’Uzbekistan che ha sancito il pareggio finale per 2-2 consegnando all’Iran il pass per i prossimi Mondiali 2026.

Per analizzare la sua prima stagione vissuta in Italia con la maglia dell’Inter, abbiamo intervistato in esclusiva Hatam Shiralizadeh, giornalista iraniano di tasnimnews.com. Dalle difficoltà di adattamento al campionato italiano a come viene invece percepito in Iran l’ex attaccante del Porto, fino ad ipotizzare il suo futuro al termine di questa stagione.

Come valuti l’ultima partita di Taremi contro l’Uzbekistan?

“Ha lavorato duramente per il Team Melli (soprannome della nazionale iraniana, ndr), ma ha giocato meglio nel secondo tempo che nel primo. Taremi è stato costantemente uno dei migliori giocatori della nostra nazionale negli ultimi anni”.

Secondo te, perché non trova continuità all’Inter?

“Secondo me, quando un giocatore non può allenarsi o giocare regolarmente, può perdere il ritmo, e lo abbiamo visto con Taremi. Tuttavia, Mehdi affronta una sfida difficile perché ha due attaccanti di livello mondiale, Lautaro e Thuram, davanti a sé. Competere con giocatori di così alta qualità può essere difficile per qualsiasi altro attaccante”.

Pensi che possa rimanere un altro anno in Italia?

“Credo che rimarrà all’Inter perché è un combattente e non si arrende. Penso che Simone Inzaghi si fidi di lui e apprezzi avere un attaccante che lavora tanto come lui in squadra. Tuttavia, Oaktree ha un approccio diverso; vogliono investire in giocatori più giovani e potrebbero fare pressione su Inzaghi affinché venda Taremi in estate o lo mandi in prestito a un’altra squadra”.

In Iran, cosa pensi della prima stagione di Taremi all’Inter?

“La maggior parte delle persone in Iran ritiene che il suo rendimento all’Inter, in base al tempo di gioco ricevuto, non sia stato male. Fin quando i suoi sforzi all’Inter sono encomiabili, c’è margine di miglioramento. Se vuole rimanere all’Inter, deve iniziare a segnare gol”.

Cosa rappresenta Taremi per la Nazionale Iraniana?

“È uno dei nostri eroi; quando è in campo, i tifosi sanno di poter contare su di lui e lui fa del suo meglio per aiutare la squadra in ogni situazione”.

LE DOMANDE DAL CLUB DI PASSIONE INTER – I NOSTRI MEMBRI TRIPLETE

– Andrea D’Agostino: “Che tipo di infortunio ha avuto di recente Taremi?”

– “Sembra che abbia lottato con la pubalgia questa stagione e ha ancora questo problema”.

– Vittorio Tolio: “Che tipo di mentalità muove un calciatore come Taremi?”

– “È un giocatore eccezionalmente intelligente che capisce bene il gioco mentre è in campo. Si posiziona efficacemente durante le azioni offensive e spesso aiuta sia i centrocampisti che i difensori. La sua mentalità è focalizzata sul supportare la squadra ovunque sia necessario”.