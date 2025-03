Svelato il VERO infortunio che tormenta Taremi all’Inter

Dopo aver saltato per infortunio il primo impegno con la sua Nazionale, Mehdi Taremi ha chiuso come meglio non poteva questa sosta rientrando con una doppietta nel match pareggiato contro l’Uzbekistan. Due gol di enorme importanza per la sua Nazionale che hanno decretato la qualificazione da parte dell’Iran ai prossimi Mondiali 2026.

Eppure, nonostante il rendimento sempre più che positivo in patria, Taremi ha faticato non poco in questa sua prima stagione all’Inter. Da un attaccante con la sua esperienza internazionale, in molti si sarebbero infatti aspettati un contributo maggiore specialmente in zona realizzativa. A rallentare il suo ambientamento in Italia, però, ci ha pensato anche un fastidioso infortunio con cui l’ex Porto convive da diversi mesi.

A svelare l’entità del problema che sta tormentando Taremi, ci ha pensato Hatam Shiralizadeh nell’intervista esclusiva su Passione Inter. Come ci ha raccontato il giornalista ed esperto del calcio iraniano, il centravanti dell’Inter soffre di pubalgia: “Sembra che abbia lottato con la pubalgia questa stagione e ha ancora questo problema”.