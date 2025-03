Nella giornata di ieri, la Fifa ha diffuso ufficialmente le cifre riservate per ogni fase al Mondiale per Club. Il bottino destinato alle società partecipanti ammonta complessivamente ad un miliardo di dollari e si preannuncia come una vera e propria miniera d’oro in vista della prossima sessione di calciomercato.

Rimanendo sulle cifre cui avrà diritto l’Inter, analizziamo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro innanzitutto si trova attualmente al settimo posto del ranking tra le partecipanti europee. Ciò significa che, in base alla prima ripartizione dei primi garantita a tutte le squadre all’interno della competizione, la società interista incasserà di partenza un minimo di 24 milioni di euro.

A questa cifra già confermata per le casse nerazzurre, andranno poi sommati i bonus legati alle performance. Ogni vittoria nel girone varrà 2 milioni di euro, mentre i pareggi 900 mila. Ipotizzando tre successi dei ragazzi di Simone Inzaghi nella prima fase e la successiva qualificazione agli ottavi, l’Inter potrebbe incassare altri 13 milioni di euro: 6 dai risultati sportivi, più 7 come bonus per aver raggiunto il turno ad eliminazione diretta.

Per completare il quadro, questi sono i premi stabiliti ufficialmente dalla Fifa tra una fase e l’altra: 12,2 ai quarti e 19,5 alle semifinali. La finalista perdente porterà a casa ulteriori 27,9, mentre la vincitrice 37,2 milioni di euro.