Mondiale per Club, premi UFFICIALI: quanto incassa l’Inter

Sono state diffuse ufficialmente da parte della Fifa tutte le cifre del prossimo Mondiale per Club 2025 riservate ai club partecipanti. Come anticipato nelle scorse settimane, verrà ripartito un montepremi complessivo pari a 1 miliardo di dollari, vale a dire circa 930 milioni di euro. Questi, come spiegato da Calcio&Finanza, verranno suddivisi nella seguente modalità: 475 milioni di dollari (440 milioni di euro) legati alle performance sportive e 525 (485 milioni di euro) vincolati alle partecipazioni dei club.

Mondiale per Club, tutti i premi ufficiali

Questi i ricavi legati alla partecipazione per ogni società:

Club europei: tra 12,8 e 38,2 milioni di dollari (11,8-35,4 milioni di euro) in base a una classifica basata su criteri sportivi e commerciali;

Club sud America: 15,2 milioni di dollari (14 milioni di euro);

Club Nord, Centro America e Caraibi: 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro);

Club Asia 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro);

Club Africa: 9,5 milioni di dollari (8,8 milioni di euro);

Club Oceania: 3,6 milioni di dollari (3,3 milioni di euro).

Per quanto riguarda le performance dei club, questa è invece la ripartizione:

2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria (solo fase a gironi);

1 milione di dollari (930mila euro) per pareggio (solo fase a gironi);

7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per l’accesso agli ottavi;

13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per l’accesso ai quarti;

21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per l’accesso alla semifinale;

30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) per la finalista;

40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la vincitrice.

Quanto incassa l’Inter al Mondiale per Club

Per quanto riguarda l’Inter, la sola partecipazione dovrebbe garantire al club nerazzurro un primo incasso da circa 20 milioni di euro. A questo primo bonus, andranno poi aggiunti i premi che verranno man mano conquistati dai ragazzi di Simone Inzaghi nel corso della competizione. Il solo accesso agli ottavi, ad esempio, varrà quasi 7 milioni di euro. Mentre dai quarti in avanti il montepremi verrà arricchito da bonus ancor più onerosi.