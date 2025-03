“Nico Paz e Arda Guler in salita”: l’alternativa dell’Inter

Da tanto tempo ormai due nomi che vengono continuamente accostati al mercato in entrata dell’Inter sono due giovani trequartisti del Real Madrid, vale a dire Arda Guler e Nico Paz (quest’ultimo è di proprietà del Como ma gli spagnoli vantano una clausola di recompra e non vogliono perderne il controllo).

Sulle colonne di Tuttosport oggi viene riportato il fatto che questo affare si è messo in salita per i nerazzurri perché il turco nato nel 2005 pare intenzionato a restare nella capitale spagnola per giocarsi le sue carte anche l’anno prossimo mentre per l’argentino classe 2004 il Como insiste per trattenerlo anche nel nuovo campionato di Serie A.

Ecco quindi che la dirigenza dell’Inter se non dovesse realmente riuscire ad assicurarsi uno di questi due talenti dovrà cercare un’alternativa. Per l’attacco, sempre da Tuttosport, spunta il nome di Giacomo Raspadori in un particolare scambio col Napoli. Dalla Spagna invece viene rilanciata l’ipotesi di uno dei big dell’Atletico Madrid a centrocampo.