Altra cessione per l’Inter: “È a un passo dal Pisa”

In queste prima metà di luglio uno degli obiettivi più urgenti per la dirigenza dell’Inter è quello di riuscire a snellire la rosa di cui attualmente dispone il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Si sta cercando infatti di riuscire a ridurre il numero dei giocatori in vista del raduno della prossima settimana, cedendo i giocatori fuori dal progetto.

Ce n’è uno che potrebbe salutare a breve la squadra per trasferirsi in uno dei tre club neopromossi del nuovo campionato di Serie A, ovvero il Pisa. Il club toscano è infatti vicino a chiudere per l’arrivo in rosa di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista classe 2004 di proprietà dell’Inter che può salutare nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la mezzala nigeriana che nell’ultima stagione era in prestito alla Sampdoria può passare presto al Pisa in prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni di euro ma l’Inter si conserverebbe un diritto di contro-riscatto a 3,5 milioni per mantenere il suo controllo sul giovane Akinsanmiro.