Dalla Spagna: “Inter pronta a pagare 25 milioni per De Paul”

Possibile ritorno di fiamma sul mercato per quanto riguarda l’Inter in vista della prossima estate. Stando alle ultime indiscrezioni che provengono dalla Spagna, il club nerazzurro avrebbe riallacciato i contatti per Rodrigo De Paul, centrocampista argentino che già in passato è stato seguito con enorme attenzione da parte dei dirigenti interisti.

L’ex Udinese, oggi stella dell’Atletico Madrid, è anche un punto fermo della Nazionale Argentina. Stando a quanto riportato dal giornalista Rubén Uría, su De Paul sarebbe ricomparsa non solo l’Inter ma anche la Juventus. L’argentino, va ricordato, ha davanti un solo anno di contratto con i colchoneros a fronte della scadenza fissata per il giugno 2026.

Queste le ultime su De Paul dalla Spagna: “Posso dire che lo vogliono due big italiane. La Juventus che lo ha sempre cercato, e lo vuole anche l’Inter. Entrambi lo stanno seguendo e sono disposti a mettere sul piatto 25/30 milioni di euro. L’Atletico è molto contento di De Paul, lo considerano un leader dentro lo spogliatoio, al top della sua carriera. Sanno che ha iniziato la stagione con problemi, ma ora ha raggiunto un livello altissimo. Vogliono che continui più tempo nell’Atletico, gli rimane un anno di contratto. Lui si sente importante e vuole continuare nell’Atletico Madrid”.