Zanetti STREGATO dal difensore: “Chi non lo vorrebbe?”

Nelle scorse ore il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha concesso un’intervista ai colleghi argentini di TyCSports. Nel corso di questa intervista l’ex capitano e leggenda nerazzurra ha dovuto rispondere anche ad alcune domande sul mercato che la società di viale della Liberazione farà, legata a degli obiettivi della nazionale Campione del Mondo in carica.

Zanetti ha risposto così ad una domanda su Christian Romero, difensore del Tottenham ed ex Genoa che si sta imponendo con la maglia dell’Argentina: “Non è facile, è un giocatore che costa tanto e la sostenibilità nell’Inter è un aspetto fondamentale. Però chi non vorrebbe avere in rosa giocatori della nazionale argentina? Romero per me è un difensore completo e sono contento che l’Argentina possa avere un leader come lui che mi piace tanto. La sua personalità è fondamentale e va sottolineata”.

Immancabile poi anche il tema legato a Santiago Castro, altro talento argentino accostato spesso all’Inter e che si sta mettendo in mostra in Serie A con il Bologna. Zanetti ha sottolineato le sue doti: “Castro sta facendo molto bene al Bologna. Al di là dei gol che può segnare, si vede che è un attaccante sempre pericoloso e ha grandi margini di miglioramento. Credo che i giovani talenti che si mettono in luce, siano sempre seguiti dai migliori club del mondo”.