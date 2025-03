Inzaghi si affida ai big contro l’Udinese: ecco chi recupera

Conclusa la sosta Nazionali, adesso l’Inter può tornare al lavoro con il gruppo al completo visto che nelle prossime ore torneranno ad Appiano Gentile anche gli ultimi giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Il prossimo match che Simone Inzaghi e il suo staff stanno preparando è quello di domenica contro l’Udinese.

L’allenatore dell’Inter non vuole rischiare nulla contro gli avversari friulani e domenica alle 18 a San Siro vuole i tre punti. Come riporta l’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha intenzione di affidarsi a tutti i suoi big senza pensare alle prossime partite in calendario come il derby di Coppa Italia contro il Milan.

Per questo motivo nei nerazzurri ci sarà Marcus Thuram che si spera di riavere al 100% dopo che ha saltato gli impegni con la Francia. Inzaghi recupera poi anche due elementi molto preziosi sulle fasce come Federico Dimarco e Matteo Darmian che sarò un jolly prezioso visto l’infortunio di Dumfries e la squalifica di Bastoni.