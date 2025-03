Inter, il nuovo attaccante arriva dal Brasile: 3 NOMI in lista

Nelle scorse ore è spuntata la voce di mercato relativa ad un interessamento dell’Inter per Marcos Leonardo. Si tratta di un giovane attaccante talentuoso che attualmente gioca in Arabia Saudita ma che potrebbe tornare in Europa per riprendere a giocare ad alti livelli. La punta brasiliana dell’Al-Hilal non è però l’unico nome in lista.

Secondo i colleghi di Calciomercato.it, ci sono infatti altri due attaccanti brasiliani classe 2001 nel mirino dell’Inter. Il primo è Yuri Alberto del Corinthians: per lui c’è una valutazione di circa 35 milioni di euro ma i nerazzurri sperano di riuscire a scendere di circa 10 milioni inserendo qualche bonus, facendo anche attenzione alla concorrenza dalla Premier League.

Il secondo profilo invece risponde al nome di Gabriel Pec di proprietà del Los Angeles Galaxy. Questo giocatore nasce come esterno offensivo di piede mancino ma sa giocare anche da prima punta. La richiesta è di circa 20-25 milioni ed è un obiettivo anche di Arsenal, Atletico Madrid, Nottingham e Liverpool.