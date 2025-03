L’Inter guarda in Arabia per l’attacco: colpo da 45 milioni

Nel corso della prossima estate l’Inter dovrà aggiornare la sua rosa con alcuni nuovi innesti giovani e di talento per abbassare l’età media dell’organico di cui dispone oggi il tecnico Simone Inzaghi. Uno dei reparti che dovrebbe subire più modifiche è quello avanzato dove a parte Lautaro Martinez, e forse anche Marcus Thuram, nessuno è certo della permanenza per l’anno prossimo.

Dalle trasmissioni in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, arriva un aggiornamento per quanto riguarda un nuovo obiettivo dell’Inter che risponde al nome di Marcos Leonardo. L’attaccante brasiliano gioca nell’Al-Hilal (insieme a Milinkovic-Savic, Cancelo e Koulibaly) e potrebbe essere tentato dal ritorno in Europa con un budget di circa 45 milioni di euro che potrebbe essere investito per questo attaccante.

“Non ha chiuso ad un ritorno in Europa, è stato sondato da alcuni scout che hanno chiesto informazioni sul prezzo, ma non c’è ancora una trattativa. A livello di ingaggio percepisce 5 milioni più bonus, quindi non è inarrivabile. Si tratta di un profilo che viene monitorato anche in Premier League ma per l’Inter potrebbe essere ideale visto che può fare sia la prima che la seconda punta, era stato ad un passo dalla Roma”.