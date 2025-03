Gioia per Inzaghi: contro l’Udinese ritorna un titolare

Superato il fine settimana di sosta del campionato per gli impegni delle varie Nazionali, in casa Inter ora arriva un mese molto pesante con tantissime partite decisive per le ambizioni della stagione nerazzurra. La prima di queste sfide sarà domenica a San Siro contro l’Udinese prima dell’arrivo di importanti match da dentro o fuori in Coppa Italia e Champions League.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi deve anche fare i conti con un elenco di infortunati che non è del tutto irrisorio. Tuttavia, c’è una buona notizia per l’allenatore dell‘Inter che ha recuperato uno dei suoi titolari. Come riporta Sky Sport, Federico Dimarco è pienamente recuperato per questa partita in programma domenica.

Si tratta di un rientro molto importante per l’Inter visto che nelle settimane precedenti alla sosta, Inzaghi aveva dovuto far fronte ad una grossa emergenza sulle fasce con tanti giocatori indisponibili come Darmian, Zalewski e lo stesso Dimarco. Nell’ultima partita giocata dai nerazzurri in campionato si è inoltre fermato anche Dumfries per infortunio.