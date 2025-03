Marotta elogia Inzaghi: “Panchina d’Oro? Ampiamente meritata”

Nella giornata di ieri il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, è stato votato dai suoi colleghi a Coverciano come miglior allenatore in Serie A del 2023/24. Certamente la vittoria del 20° Scudetto con il club nerazzurro è stato determinante per permettere al tecnico piacentino di vincere questo premio chiamato “Panchina d’Oro”.

Questa mattina si è complimentato con Inzaghi anche il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, che è stato raggiunto dai colleghi di TMW e ha espresso la sua gioia per questo riconoscimento: “È stato un premio assolutamente meritato. Siamo molto felici per lui perché se lo è meritato ampiamente. È la dimostrazione di quanto sia un professionista serio e un ragazzo molto preparato”, ha dichiarato il numero uno nerazzurro.

Nelle scorse ore, inoltre, sempre Marotta aveva parlato molto bene del lavoro di Simone Inzaghi e del suo staff tecnico annunciando l’intenzione di rinnovare il contratto che lega l’ex Lazio all’Inter. Questa è una notizia che farà certamente piacere ai tifosi nerazzurri, fan di Inzaghi visto che l’accordo ormai pare davvero imminente e ad un passo.