Inzaghi batte Gasperini: ecco il premio per il tecnico dell’Inter

Approfittando di questa sosta del campionato per la disputa delle gare delle Nazionali, a Coverciano si è svolta la premiazione per la “Panchina d’Oro” e si tratta di un riconoscimento per il miglior allenatore dello scorso campionato al quale hanno votato tutti i tecnici di Serie A e non solo, compreso ovviamente Simone Inzaghi.

L’allenatore nerazzurro ha vinto il premio “Panchina d’Oro” come miglior tecnico per la stagione 2023/24 che ha visto l’Inter tornare a vincere lo Scudetto. Inzaghi ha ricevuto 26 voti, alle sue spalle si è piazzato Gasperini con 14 e poi chiude il podio Italiano con 4 voti.

Dopo la premiazione Inzaghi ha ringraziato il suo staff e i suoi giocatori all’Inter: “Un onore essere votato dai colleghi e ricevere un riconoscimento così prestigioso a Coverciano. Condivido il premio coi miei collaboratori e con i calciatori perché in questi quattro anni hanno sempre cercato di dare il massimo e non è semplice giocando così spesso. Non dimentico la dirigenza e la proprietà, ma anche la famiglia che è sempre al mio fianco”.