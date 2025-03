Inzaghi SVELA: “Ecco quando tornano in gruppo Thuram e Lautaro”

A margine della premiazione di Simone Inzaghi come migliore allenatore in Serie A per il 2023/24, il tecnico dell’Inter ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti e ha parlato anche delle condizioni degli infortuni di due leader nerazzurri come Marcus Thuram e Lautaro Martinez, ecco le parole raccolte da TMW:

“Stanno lavorando. Thuram si è preso una settimana di cure, perché si trascinava questo problema alla caviglia. Speriamo che domani possa già lavorare in gruppo, mentre per Lautaro servirà più pazienza. Il recupero procede bene e speriamo di ritrovarlo il prima possibile”, commenta l’allenatore nerazzurro.

Inzaghi ha poi risposto anche ad una domanda sui calendari: “Si è giocato tanto, chi più chi meno. Noi e l’Atalanta abbiamo giocato più gare, però lo sapevamo: il calendario non l’hanno fatto a stagione iniziata… Sapevamo che ci sarebbe stato qualche infortunio, che purtroppo si è verificato, però stiamo cercando di recuperare più giocatori possibili per far sì di esserci nei momenti che contano”.

Infine il tecnico dell’Inter non ha voluto trovare alibi in merito ai tanti infortuni che stanno colpendo la sua rosa: “Gli acciacchi li hanno tutte le squadre, compresa l’Inter. Abbiamo avuto un problema con Dumfries e Lautaro, lo staff sanitario sta lavorando: penso sia più lungo per Dumfries che per Lautaro, ma vediamo. Per fortuna qualcuno rientrerà dopo la sosta”.