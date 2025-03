“Niente sciarpe nerazzurre”: annuncio a sorpresa per i tifosi allo stadio

Uno dei fattori che rende più orgoglio al pubblico interista è quello di essere una tifoseria molto passionale e che spesso è tra le più numerose in ogni stadio d’Italia. L’Inter infatti è una delle squadre che in ogni giornata di Serie A o in un impegno europeo può sempre contare sul sostegno dei suoi tifosi presenti ovunque.

La penultima trasferta che i nerazzurri giocheranno quest’anno in campionato sarà nel fine settimana del 10-11 maggio, con Lautaro Martinez e compagni che giocheranno sul campo del Torino. Il club granata ha comunicato oggi con largo anticipo le istruzioni per la vendita dei biglietti sia ai padroni di casa che per gli ospiti.

Nella nota ufficiale del Torino si legge che è vietata la vendita dei biglietti per la “Curva Primavera” a tutti i residenti in Lombardia e che sarà proibito di entrare in quel settore ai sostenitori che indossano cappellini, sciarpe o altri indumenti nerazzurri.

Si tratta di una decisione presa in accordo con le Autorità di Pubblica Sicurezza dopo che nel 2019 ci sono stati scontri tra tifosi del Toro e dell’Inter in questo settore dello stadio Olimpico Grande Torino che era stato aperto anche ai sostenitori della Beneamata. Per i lombardi sarà quindi possibile accedere a questo impianto solo nel settore ospiti.