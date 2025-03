Marotta conferma solo la ThuLa: ecco chi parte e chi arriva in attacco

Nella giornata di oggi il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha concesso un’intervista a Radio Anch’Io sport nella quale ha parlato di diversi temi legati al futuro e al presente del club nerazzurro. Il numero uno della società di viale della Liberazione ha affermato che Thuram e Lautaro sono le certezze della squadre anche per la prossima stagione.

Da questo intervento, i colleghi di Calciomercato.com ne hanno approfittato per fare un punto sul mercato dell’Inter nel reparto offensivo. Sicuri dell’addio ci sono infatti Joaquin Correa e Marko Arnautovic che sono anche in scadenza di contratto. In bilico invece c’è la posizione di Mehdi Taremi che dovrà convincere Inzaghi negli ultimi due mesi della stagione.

In entrata poi ci sono vari nomi appuntati sul taccuino nerazzurro e sono tutti giocatori che stanno facendo bene in Serie A come ad esempio Lucca dell’Udinese, Castro del Bologna, Gudmundsson della Fiorentina, Isaksen della Lazio e Krstovic del Lecce. Saranno infine valutati giovani come Pio Esposito e Valentin Carboni al Mondiale per Club per tracciare il loro futuro.