Chi è Arda Guler, il “nuovo Sneijder” che l’Inter può soffiare al Real Madrid

Nella sessione di mercato dell’estate 2025, uno dei grandi obiettivi dell’Inter – per volere di Oaktree – sarà quello di abbassare l’età media della prima squadra di mister Simone Inzaghi. Per far ciò e per riuscire anche a mantenere alto il livello della competitività, servirà trovare diversi giovani talenti utili ai nerazzurri.

Tra i parecchi nomi che vengono accostati all’Inter in queste settimane, secondo le molte voci di mercato, c’è anche quello di Arda Guler. Si tratta di un giovane talento turco che è di proprietà del Real Madrid ma che, essendo chiuso dai fenomeni dei Blancos, potrebbe cambiare aria per giocare con più continuità.

Esattamente come fatto nell’estate del 2009 con Wesley Sneijder che – nonostante giocasse poco col Real ha poi trascinato l’Inter verso la vittoria del Triplete – i tifosi nerazzurri adesso sognano un altro grande colpo sulla trequarti prelevato proprio dalla capitale spagnola.

Arda Guler Inter

Il nome di Arda Guler circola ormai da diversi giorni in casa Inter, secondo le molte indiscrezioni di mercato. Si tratta di un profilo che farebbe comodo all’allenatore Simone Inzaghi e alla sua squadra perché possiede molta abilità nell’uno contro uno che ad oggi manca nell’organico nerazzurro.

Si sposerebbe molto bene anche con la politica di Oaktree, ovvero quella di fare investimenti mirati su profili giusti che possono crescere nel tempo e garantire un valore anche nel futuro all’Inter. Esattamente come per Nico Paz, ci sarà però da fare anche i conti con il Real Madrid che non vuole privarsi del turco.

Arda Guler Transfermarkt

Sebbene abbia appena compiuto 20 anni, il valore che il noto sito specializzato Transfermarkt assegna al fantasista del Real Madrid è pari a 45 milioni di euro. Si tratta della quotazione più alta mai avuta in carriera da Arda Guler e questo fa capire che, nonostante il poco spazio, sta crescendo molto.

Si tratta di un calciatore molto poliedrico e infatti i ruoli in cui viene indicato che può giocare sono ben 3. Il ruolo naturale è quello di ala destra, posizione di campo dalla quale può far partire pericolose traiettorie con il suo mancino. Tuttavia, può giocare molto bene anche come trequartista e mezzala offensiva o centrocampista centrale, secondo il noto portale tedesco.

Carriera Arda Guler

La carriera di Arda Guler è stata fin qui molto breve perché, come scritto prima, ha appena compiuto 20 anni. Dopo aver giocato da bambino nel Genclerbirligi, è passato a 14 anni nel settore giovanile di uno club più prestigiosi della Turchia, il Fenerbahce. Qui il talento del classe 2005 è esploso definitivamente.

Ad appena 16 anni, nell’estate del 2021 ha partecipato ai preliminari di Europa League con il Fenerbahce. La grande crescita che ha avuto con la maglia del club turco, ha portato le attenzioni di molte big europee ma ad assicurarselo è stato poi il Real Madrid nel 2023 per circa 20 milioni di euro.

Arda Guler caratteristiche

In queste due stagioni con il Real Madrid, Arda Guler ha avuto modo di crescere molto perché si è allenato con uno degli allenatori più vincenti come Carlo Ancelotti e soprattutto assieme ai grandi campioni che ci sono nella rosa dei Blancos anche se ha giocato poco.

Le sue caratteristiche tecniche però sono quelle di un giocatore molto rapido e brevilineo che è dotato di grande dribbling e anche buone doti nel tiro e negli assist per i compagni. Nell’Inter potrebbe essere quel pezzo mancante che unisce l’attacco e il centrocampo e crea superiorità numerica contro le avversarie molto chiuse in difesa che concedono poco.