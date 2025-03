Arda Guler e le voci sull’Inter: “Ho già comprato casa”

E’ circolato parecchio nelle scorse ore il nome di Arda Guler, forte fantasista di proprietà del Real Madrid. Non solo in ottica mercato, dove il suo nome continua ad essere accostato all’Inter con una certa insistenza come alternativa a Nico Paz. Il turco, infatti, si è reso protagonista di una lite social con Szoboszlai, nata dopo l’ultimo incrocio tra Turchia e Ungheria.

Intervistato da Marca, Arda Guler ha voluto fare chiarezza sulle voci circolate in merito ad un futuro lontano dai blancos: “Il Madrid mi ha presentato un piano ed io ancora ci credo. Sono sicuro che vincerò con il Real Madrid, mi sono anche comprato una casa a Madrid. Lavoro duramente e sono sempre pronto per giocare, come si è visto nel match contro l’Ungheria. Amo i tifosi del Real Madrid e il loro appoggio ha un gran valore per me, gli sono grato. Sono venuto al Real Madrid per giocare ed essere una componente importante di questa squadra. Non smetterò di lottare fin quando non ci riuscirò”.