Inter in ansia per Dumfries: “Champions a rischio”

Dagli esami strumentali svolti ieri mattina, sono arrivate pessime notizie in casa Inter per quanto riguarda l’infortunio di Denzel Dumfries. Confermando l’esito dei primi test svolti in Olanda, l’esterno olandese ha riportato una distrazione del bicipite femorale della coscia destra rimediata nell’ultimo match disputato con i nerazzurri in campionato contro l’Atalanta.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, le previsioni non sono per niente incoraggianti secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Dumfries, infatti, salterà sicuramente i prossimi due incontri in Serie A contro Udinese e Parma, oltre all’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan.

L’obiettivo dello staff medico è di riaverlo a disposizione quantomeno per Bayern Monaco-Inter, anche se ad oggi “appare assai problematico” che il forte esterno possa recuperare in tempo per l’andata dei quarti di finale di Champions League in Baviera.