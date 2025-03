Tegola Dumfries, salta Milan-Inter: l’esito degli esami

Dopo aver conosciuto l’entità dell’infortunio di Lautaro Martinez, ecco adesso nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter, così come l’attaccante argentino, questa mattina si è sottoposto ad esami strumentali per verificare le sue condizioni dopo il fastidio alla coscia destra accusato nel finale dell’incontro vinto a Bergamo con l’Atalanta.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, Dumfries ha riportato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore olandese verrà dunque rivalutato la prossima settimana per ulteriori aggiornamenti e salterà il match di domenica contro l’Udinese. Quasi impossibile, dunque, che possa fare in tempo per rientrare tra i convocati di Milan-Inter, derby di andata delle semifinali di Coppa Italia di mercoledì 2 aprile.

Dumfries dovrebbe rimanere fuori con ogni probabilità anche per la trasferta di Serie A a Parma, mentre lo staff medico interista farà di tutto per riconsegnarlo al meglio della condizione a Simone Inzaghi per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.