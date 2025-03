Infortunio Lautaro, gli esami ufficiali: quando torna

Quest’oggi, come da programma, Lautaro Martinez si è regolarmente sottoposto ad esami strumentali. L’attaccante dell’Inter ha riportato un fastidio ai flessori al termine dell’ultimo match disputato con l’Atalanta che gli ha difatti impedito di prendere parte ai due impegni ufficiali con la Nazionale Argentina di Lionel Scaloni.

Come anticipato pochi istanti fa da Sky Sport, è giunto l’esito degli esami clinici sostenuti dall’argentino. Per Lautaro è stato evidenziato un risentimento ai flessori già in fase di guarigione. Il capitano dell’Inter verrà rivalutato nei prossimi giorni e salterà sicuramente il match di domenica con l’Udinese.

Da capire, invece, se riuscirà a rientrare tra i convocati per il derby di Coppa Italia di mercoledì 2 aprile tra Milan-Inter. Non dovesse farcela, il suo ritorno verrebbe dunque posticipato a Parma-Inter di campionato di sabato 5 aprile.