Novità VAR: cambia in Serie A e in Coppa Italia

Uno strumento che nel calcio odierno fa sempre molto discutere è senza dubbio il VAR e soprattutto anche il modo in cui viene utilizzato. L’introduzione della tecnologia nei campionati e nelle coppe principali del mondo del calcio è stata senza dubbio una grande novità che ormai dal 2017 è abitudine in Italia e in altri Paesi.

Tuttavia, sono sempre in corso studi e approfondimenti su come questa tecnologia può essere migliorata e sviluppata in maniera più funzionale. Un test sarà fatto già nelle prossime partite del campionato italiano e della Coppa Italia. Proprio quest’oggi lo ha annunciato in via ufficiale la Lega Serie A sul proprio sito.

A partire dalla 30^ giornata di Serie A, ovvero la prossima che si disputerà al termine di questa settimana, verrà introdotto il “segnale del VARDict“. Si tratta di grafiche televisive trasmesse durante un controllo dell’arbitro al monitor del VAR, che saranno proiettate sui maxischermi degli stadi, informando così gli spettatori.

In occasione delle semifinali e della finale di Coppa Italia sarà sperimentato l’uso del “Segnale Audio dell’Arbitro“. Saranno quindi i direttori di gara che con un microfono informeranno il pubblico all’interno degli stadi e in televisione, a spiegare quali decisioni sono state prese, ma questo soltanto dopo l’intervento del VAR per On-Field-Review (OFR).