Inter U23, pronta la domanda per la Serie C: è ufficiale

L‘Inter U23, come raccontiamo da settimane, sta per diventare realtà. Il club nerazzurro negli ultimi mesi ha intensificato le pratiche per allestire innanzitutto un organico pieno di giovani talentuosi del proprio settore giovanile e non solo, in attesa di conoscere chi sarà il nuovo allenatore alla guida della seconda squadra interista.

Nel frattempo, come aveva già fatto in altre occasioni, Beppe Marotta ha confermato ufficialmente che a breve il club presenterà domanda ufficiale di iscrizione al prossimo campionato di Serie C. In diretta ai microfoni di Radio Anch’Io sport, il presidente dell’Inter si è detto ottimista in merito ai prossimi step da compiere.

Queste le sue parole: “Ne ero un fautore anche alla Juventus. Ritengo che lo strumento dell’Under 23 sia propedeutico al fatto di inserire in prima squadra dei giovani. Del resto, il divario tra Under 19 e prima squadra è troppo forte, ci vuole una squadra di mezzo. Anche noi presenteremo al momento opportuno la domanda alla federazione per poter partecipare l’anno prossimo al campionato di Lega Pro”.