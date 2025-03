Inter U23, nuovo tecnico in pole: ha già allenato ad Appiano

Il progetto dell’Inter U23 comincia pian piano a prendere forma. La nuova formazione nerazzurra, sulla quale la dirigenza interista ha lavorato assiduamente negli ultimi mesi, farà il suo esordio la prossima stagione, nel nuovo campionato di Serie C.

Un progetto molto importante che potrebbe rappresentare una svolta in casa Inter nella valorizzazione dei giovani talenti, specialmente per quelli venuti fuori dal proprio settore giovanile. Uno step intermedio tra Primavera e prima squadra, che ridurrà sensibilmente il numero di calciatori spediti in prestito dal club ogni estate nelle varie categorie inferiori.

L’Inter U23, che giocherà all’U-Power Stadium di Monza i propri match casalinghi, avrà a breve anche un allenatore ufficiale. Dopo aver abbandonato la pista del quotatissimo Chivu, divenuto allenatore del Parma dopo l’esonero di Pecchia, è tornata di moda dalle parti di Viale della Liberazione una vecchia conoscenza nerazzurra.

Come riferito questa mattina da Tuttosport, in prima fila tra i candidati per la panchina dell’Inter U23 c’è adesso Stefano Vecchi. L’allenatore ha già allenato la Primavera nerazzurra dal 2014 al 2018, vincendo peraltro sei trofei e collezionando pure cinque presenze sulla panchina della prima squadra dopo gli esoneri di Frank de Boer e Stefano Pioli.

Oggi è sotto contratto con il Vicenza e sogna la promozione in Serie B, ma una chiamata dell’Inter sarebbe per lui difficile da rifiutare. Altri profili in corsa per la seconda squadre nerazzurra sono Fabio Gallo (Entella, primo nel Girone B), Aimo Diana (Feralpisalò, terzo nel Girone A) e Lamberto Zauli (esonerato dal Perugia a metà febbraio).