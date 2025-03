Inter si avvicina a Nico Paz: “Dialogo con il Real Madrid”

Nonostante i tentativi ripetuti da parte del Como con il Real Madrid di trattenere almeno per un’altra stagione Nico Paz, l’Inter non si è ancora rassegnata all’idea di poter ingaggiare il forte fantasista argentino la prossima estate. Per questa ragione il club nerazzurro ha in programma un nuovo contatto con i blancos per capire meglio i margini di un’eventuale trattativa.

Come scritto dal Corriere dello Sport questa mattina, a spingere l’operazione è soprattutto Javier Zanetti, amico di lunga data del padre del calciatore, Pablo Paz. Una relazione che ha facilitato il primo avvicinamento dell’Inter a Nico, in attesa di approfondire “i dialoghi anche con il club di Florentino Perez“.

Il club nerazzurro si aspetta di capire le reali “intenzioni del Real Madrid” con il classe 2004, ad oggi indeciso tra la pista interista e quella che confermerebbe Nico Paz ancora un anno da Fabregas. In caso di esito negativo, l’Inter avrebbe già pronta l’alternativa nell’intreccio con gli spagnoli: si tratta di Arda Guler, profilo già sondato dai nerazzurri e sul quale è pronto a garantire il connazionale Calhanoglu.