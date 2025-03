Il preparatore che può portare Donnarumma all’Inter

La pista che può portare Gigio Donnarumma all’Inter nell’estate del 2026 può davvero scaldarsi. Dopo la prima apertura pubblica del portierone della Nazionale Italiana alla maglia nerazzurra, spuntano altri indizi che rendono realistica la possibilità di un ritorno a Milano dell’estremo difensore del Paris Saint Germain, ma stavolta sulla sponda interista.

Come evidenziato nell’edicola di questa mattina dal Corriere della Sera, una mano all‘Inter per convincere Donnarumma ad accettare la corte nerazzurra potrebbe arrivare dall’attuale preparatore dei portieri Gianluca Spinelli. Considerato tra i migliori in assoluto nel suo ruolo, lo specialista ha già lavorato con l’italiano a Parigi e attualmente sta dando una grande mano a Sommer a mantenere un livello molto alto negli ultimi anni di carriera.

La presenza di Spinelli nello staff tecnico dell’Inter potrebbe fare da incentivo ulteriore per convincere Donnarumma a trasferirsi gratis in nerazzurro nel 2026, evitando di forzare un rinnovo di contratto che sino a questo momento non è stato neanche impostato con il club parigino.