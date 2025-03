Gazzetta: “Donnarumma apre all’Inter. Pronto l’assalto”

La suggestione che circola ormai da qualche mese ha trovato ulteriori conferme negli ultimi giorni. Gigio Donnarumma, portierone del Paris Saint Germain, è infatti finito nel mirino dell’Inter per il 2026, vale a dire nell’estate in cui il suo contratto andrà in scadenza con il club parigino.

Una timida apertura dell’estremo difensore è finalmente arrivata per la prima volta giovedì sera, dopo la sconfitta della Nazionale Italiana con la Germania: “Una certa tifoseria di San Siro mi vorrebbe qua…? Mi fa tanto piacere, sono contento. Queste sono situazioni che poi si vedranno. Intanto sono contento di essere tornato, mi mancavano tanto l’Italia e San Siro”.

Come sottolineato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, le operazioni per il rinnovo tra Donnarumma e il Psg non sono ancora partite. In questo scenario potrebbe inserirsi l’Inter che per la prossima stagione ha già riconfermato il duo Sommer-Martinez tra i pali, ma che nel giugno 2026 potrebbe davvero sostituire lo svizzero in scadenza con l’approdo gratuito dell’ex Milan.