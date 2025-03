Inter, si rivede Dimarco. C’è la data per Zalewski e Darmian

In attesa di scoprire le reali condizioni di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, finalmente Simone Inzaghi ha ricevuto buone notizie dall’allenamento odierno. Come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro questa mattina ha ritrovato Federico Dimarco: l’esterno nerazzurro, fuori per infortunio da qualche settimana, ha svolto una parte di lavoro insieme ai compagni.

In campo, inoltre, si sono rivisti anche Zalewski e Darmian. I due esterni viaggiano verso il recupero totale, ma dovranno attendere ancora qualche giorno prima di essere reintegrati in gruppo. Tra martedì e mercoledì potrebbero parzialmente rientrare insieme al resto dei compagni, così da entrare in corsa per una convocazione in vista di Inter-Udinese di domenica 30 marzo.