Esclusione UFFICIALE dal Mondiale per Club: criteri violati

Con una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio, la Fifa ha annunciato di aver accolto il ricorso che era stato presentato contro Pachuca e Club Leon in merito alla loro partecipazione al Mondiale per Club. Entrambe le squadre, infatti, appartengono alla stessa proprietà, il Gruppo Pachuca. Ragion per cui la Fifa ha scelto di escludere il Club Leon per aver violato i criteri relativi alla multiproprietà di club.

Questo il comunicato ufficiale della Fifa: “A seguito dell’apertura di procedimenti disciplinari nei confronti del CF Pachuca e del Club León, il presidente della Commissione Disciplinare della FIFA ha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione d’Appello della FIFA, in conformità con l’articolo 56, paragrafo 3, del Codice Disciplinare della FIFA. Dopo aver valutato tutte le prove disponibili, il presidente della Commissione d’Appello della FIFA ha stabilito che il CF Pachuca e il Club León non hanno rispettato i criteri relativi alla multiproprietà di club, come definiti dall’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento della FIFA per la Coppa del Mondo per Club 2025. In conformità con l’articolo 10, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la FIFA ha deciso che il Club León sarà escluso dalla competizione, con il club sostituto che verrà annunciato a tempo debito”.

Mondiale per Club, chi sostituirà il Club Leon

L’organo presieduto da Gianni Infantino si trova adesso a dover rimpiazzare il Club Leon con un’altra formazione. Come specificato nel comunicato ufficiale della Fifa, la nuova squadra verrà presto annunciata. Ma cosa dice in merito il regolamento?

Stando all’articolo 10.4, per la scelta del nuovo club “si terrà conto, in particolare, del rispettivo ranking dei club interessati e della quota applicabile per confederazione e/o associazione membro a cui i club sono affiliati”. Ciò significa che con ogni probabilità la nuova squadra verrà pescata dalla Concacaf, cioè la Confederazione del Centro America.

Guardando l’attuale ranking, sarebbe l’Alajuelense – club del Costa Rica che aveva proprio presentato il ricorso contro Pachuca e Club Leon – ad occupare la prima posizione in classifica. A tal proposito, è attesa una comunicazione ufficiale da parte della Fifa.