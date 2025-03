Il VERO problema che ostacola Taremi all’Inter

Ha destato parecchia preoccupazione l’assenza di Mehdi Taremi dal match giocato ieri tra Iran ed Emirati Arabi Uniti. In casa Inter, infatti, è già parecchio allarmante la situazione del reparto d’attacco, con Thuram e Lautaro Martinez costretti a rientrare dai ritiri con le proprie nazionali ad Appiano Gentile in largo anticipo per dei problemi fisici.

A svelare il motivo della sua assenza con l’Iran, ci ha pensato lo stesso Taremi. Nelle parole rimbalzate sul Corriere dello Sport, il centravanti nerazzurro ha spiegato di soffrire da diversi mesi di un infortunio. Da qui la scelta condivisa con lo staff medico di non correre alcun rischio, per non avere ricadute dirette con l’Inter una volta rientrato in Italia.

Questa l’ammissione di Taremi: “Purtroppo, combatto e gioco da cinque mesi con un infortunio. Non ho partecipato alla partita su decisione dello staff tecnico. Al momento devo curare il mio infortunio per poter aiutare l’Inter. Fortunatamente, lo staff tecnico dell’Inter mi sta supportando e sono molto felice di questo. La mia unica preoccupazione è rimanere nel calcio europeo”.

Un problema che sembra più serio di quanto si potesse immaginare e che spiega, almeno in parte, perché l’ex Porto abbia avuto non poche difficoltà nell’ambientarsi al calcio italiano ed ai principi di gioco di Simone Inzaghi.