Intervistato ai microfoni di Sky Sport, quest’oggi Alessandro Florenzi ha parlato della prova della Nazionale Italiana di ieri sera contro la Germania. In questo momento, anche a causa dei numerosi guai fisici accusati negli ultimi mesi, il terzino del Milan è finito fuori dal giro della selezione azzurra, ma nonostante ciò continua a fare un gran tifo per i suoi connazionali.

Rientrato da un paio di gare a disposizione dei rossoneri dopo la rottura parziale del crociato, Florenzi non ha ancora fatto il suo esordio in questa stagione. Correndo il rischio di far arrabbiare il Milan, nel corso dell’ultima intervista il terzino ha esaltato Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter con cui ha condiviso lo spogliatoio della Nazionale.

Queste le parole di Florenzi, letteralmente stregato dall’interista: “A me c’è un giocatore che purtroppo… lo so che il Milan mi vorrà uccidere, fate quello che vi pare. Ma Barella veramente… come giocatore è qualcosa di incredibile, ma come persona è anche meglio. Gli faccio tanti complimenti, ha scritto tante pagine dell’Italia e sono sicuro che ne scriverà altre”.