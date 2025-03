Sky: “Novità su Thuram. Esami per Lautaro e Dumfries”

Costretti a saltare gli impegni di questa sosta con le rispettive Nazionali per infortunio, Thuram, Lautaro Martinez e Dumfries sono attesi al rientro ad Appiano Gentile. L’Inter, stando a quanto riportato da Sky Sport, li ritroverà a disposizione già per la giornata di domani.

Mentre Marcus Thuram dovrebbe far tirare un sospiro di sollievo a Simone Inzaghi, diversa è la situazione che riguarda l’argentino e l’olandese. Entrambi, infatti, svolgeranno solamente terapie in attesa degli esami strumentali in programma per l’inizio della prossima settimana.

Questo l’aggiornamento del giornalista Andrea Paventi: “Lautaro Martinez, Dumfries e Thuram torneranno domani. Per i primi due solo terapie e lunedì sosterranno gli esami per capire l’entità dei loro problemi muscolari, mentre Thuram dovrebbe allenarsi regolarmente”.