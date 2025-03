Inter, chi dei titolari recupera per il Bayern? Inzaghi ha un desiderio

Il mese di aprile sarà determinante per gli esiti della stagione dell’Inter di mister Simone Inzaghi, visto che si giocherà gare decisive sia in campionato che in Coppa Italia e pure in Champions League. Dopo la fine di questa sosta i nerazzurri giocheranno in casa contro l’Udinese per la Serie A e poi si aprirà un periodo molto complicato di partite.

Prima l’andata di Coppa Italia contro il Milan poi il Bayern Monaco nel primo match dei quarti di Champions League e in mezzo la trasferta a Parma in campionato: tutto ciò è racchiuso in sei giorni. Inzaghi per questo tour de force spera di recuperare quanti più infortunati possibile, visto che in infermeria ci sono anche dei titolari.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la speranza di Inzaghi è quella di recuperare Denzel Dumfries almeno per la gara contro il Bayern Monaco mentre la sua assenza è pressoché ormai certa per le sfide precedenti. Lautaro Martinez invece potrebbe riuscire a tornare prima del compagno olandese: il capitano ha infatti nel mirino il derby di Coppa Italia.